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Без Усика: Красюк назвав найкращих супертяжів світу

Софія Кулай — 2 вересня 2026, 09:43
Без Усика: Красюк назвав найкращих супертяжів світу
Олександр Красюк
Instagram

Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика (25-0, 16 КО), назвав найкращих боксерів у гевівейті прямо зараз.

На таке запитання підписника він відповів в Інстаграмі.

Відомий функціонер не став виділяти свого експідопічного.

"Кабаєл, Дюбуа, Хргович, Ітаума", – написав Красюк.

Агіт володіє поясом WBO, тоді як Даніель є чемпіоном світу за версією WBO. Філіп нещодавно здолав нокаутом Мозеса та завоював титул IBF.

Нагадаємо, що після останньої звитяги Хргович заявив, що хоче об'єднати титули, побившись проти Кабаєла або Дюбуа. Водночас непереможений узбецький боксер Баходір Жалолов звернувся до хорвата, зазначивши, що у майбутньому їх шляхи можуть перетнутися.

Раніше Красюк оцінив перспективи "Нового Майка Тайсона" після несподіваного фіаско та розповів про головну різницю між Усиком та Олександром Хижняком.

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