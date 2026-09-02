Колишній промоутер Усика назвав наступного чемпіона світу з України

Промоутер Олександр Красюк розповів, хто з українських боксерів може наступним приміряти на себе чемпіонський пояс.

На відповідне запитання він відповів у своєму профілі в Інстаграмі.

Колишній промоутер Олександра Усика дав лаконічну відповідь, назвавши багаторазового чемпіона України з Харкова.

"Ярослав Харциз", – написав Красюк.

Красюк назвав наступного чемпіона світу від України Скриншот

На професійному рингу 29-річний боксер наразі йде без поразок – 8 перемог (7 – нокаутом). У своєму крайньому поєдинку Ярослав переміг аргентинця Франко Андреса Кахаля (11 жовтня 2025-го). Українець за два раунди чотири рази відправляв суперника в нокдаун. Після останнього суддя зупинив побиття представника Аргентини.

Раніше Красюк назвав найкращих супертяжів світу на цей момент.