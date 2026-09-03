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Красюк пояснив, чому не включив Усика у чільну трійку найкращих супертяжів світу на цей момент

Софія Кулай — 3 вересня 2026, 19:22
Красюк пояснив, чому не включив Усика у чільну трійку найкращих супертяжів світу на цей момент
Олександр Усик та Олександр Красюк
instagram.com/alex.krassyuk

Промоутер Олександр Красюк розповів, що проігнорував Олександра Усика (25-0, 16 КО) у запитанні про найкращих боксерів гевівейту на цей час через те, що вважає колишнього клієнта найкращим поза рейтингом.

Свої слова він пояснив в Інстаграмі.

Відомий функціонер включив непереможеного українця до списку легенд боксу – Джорджа Формана, братів Кличків, Леннокса Льюїса та іншими.

"Усик – поза рейтингом. Він найкращий представник своєї епохи, який вже зайняв зручне крісло в історії світового боксу поруч із Алі, Форманом, Тайсоном, Льюїсом та Кличками", – написав Красюк.

Красюк пояснив, чому проігнорував Усика
Красюк пояснив, чому проігнорував Усика
Скриншот

Нагадаємо, що промоутер додав у свою чільну трійку Агіта Кабаєла, Даніеля Дюбуа та Філіпа Хрговича, а також пригадав Мозеса Ітауму.

Також нещодавно Красюк розповів про головну різницю між Усиком та Олександром Хижняком.

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