Красюк пояснив, чому не включив Усика у чільну трійку найкращих супертяжів світу на цей момент

Промоутер Олександр Красюк розповів, що проігнорував Олександра Усика (25-0, 16 КО) у запитанні про найкращих боксерів гевівейту на цей час через те, що вважає колишнього клієнта найкращим поза рейтингом.

Свої слова він пояснив в Інстаграмі.

Відомий функціонер включив непереможеного українця до списку легенд боксу – Джорджа Формана, братів Кличків, Леннокса Льюїса та іншими.

"Усик – поза рейтингом. Він найкращий представник своєї епохи, який вже зайняв зручне крісло в історії світового боксу поруч із Алі, Форманом, Тайсоном, Льюїсом та Кличками", – написав Красюк.

Красюк пояснив, чому проігнорував Усика Скриншот

Нагадаємо, що промоутер додав у свою чільну трійку Агіта Кабаєла, Даніеля Дюбуа та Філіпа Хрговича, а також пригадав Мозеса Ітауму.

Також нещодавно Красюк розповів про головну різницю між Усиком та Олександром Хижняком.