Красюк пояснив, чому не включив Усика у чільну трійку найкращих супертяжів світу на цей момент
Промоутер Олександр Красюк розповів, що проігнорував Олександра Усика (25-0, 16 КО) у запитанні про найкращих боксерів гевівейту на цей час через те, що вважає колишнього клієнта найкращим поза рейтингом.
Свої слова він пояснив в Інстаграмі.
Відомий функціонер включив непереможеного українця до списку легенд боксу – Джорджа Формана, братів Кличків, Леннокса Льюїса та іншими.
"Усик – поза рейтингом. Він найкращий представник своєї епохи, який вже зайняв зручне крісло в історії світового боксу поруч із Алі, Форманом, Тайсоном, Льюїсом та Кличками", – написав Красюк.
Нагадаємо, що промоутер додав у свою чільну трійку Агіта Кабаєла, Даніеля Дюбуа та Філіпа Хрговича, а також пригадав Мозеса Ітауму.
Також нещодавно Красюк розповів про головну різницю між Усиком та Олександром Хижняком.