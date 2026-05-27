Красюк розповів, чи спілкується з Усиком після припинення співпраці

Промоутер Олександр Красюк розповів, що продовжує підтримувати зв'язок із Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Його слова наводить TalkSPORT Boxing.

Він додав, що хоч і спілкується з українським чемпіоном, але в Усика є команда, з якою спільно він приймає усі рішення.

"Ми спілкуємося, але він має команду, яка приймає всі рішення. І тому я можу бути на його боці, я можу захищати його, виходячи зі своїх знань та розуміння. Але це лише розуміння колишнього промоутера", – сказав Красюк.

Відомий функціонер розповів, якби вже залежало від нього, то він би ще до двобою проти Ріко Верховена порадив Олександру піти на пенсію. Нещодавно промоутер дав подібну поразку Усику.

Нагадаємо, що Красюк та Усик припинили співпрацю менше ніж за місяць до реваншу українця проти Даніеля Дюбуа, у якому Олександр святкував перемогу.

Додамо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді у Гізі. Також Красюк розповів, чому у куті українського боксера під час поєдинку не було наставника Юрія Ткаченка.