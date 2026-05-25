Красюк вчергове закликав Усика закінчити кар'єру: Йому потрібно зупинитися

Олександр Красюка висловився про майбутнє Олександра Усика (25-0, 16 КО) після надскладної перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Boxing King Media.

Колишній промоутер українського чемпіона вчергове порадив Усику повісити рукавички на цвях.

"Якби я був тим, хто дає йому поради, його наступними суперниками мали б стати його дружина Катерина, донька Марія, донька Ліза, його сини – його сім'я. Йому потрібно займатися сім'єю, можливо, своїми бізнес-справами. Ось про що він має дбати зараз. Йому потрібно зупинитися. Краще піти на годину раніше, ніж на дві хвилини пізніше. На жаль, це правда. І це стосується не лише боксу – це стосується всього. Тебе, мене, кожного з нас" – заявив Красюк.

Функціонер додав, що неможливо заробити усі гроші світу та перемоги усіх суперників. Красюк вважає, що Олександру потрібно думати про майбутнє, тому він щирого серця побажав йому завершити кар'єру на піку та залишитися у пам'яті поколінь як один із найвидатніших боксерів усіх часів.

Нагадаємо, що Усик ще перед битвою з Ріко Верховеном говорив, що до кінця його кар'єри залишилося провести три поєдинки. Один із них він вже провів, коли переміг технічним нокаутом в 11-му раунді нідерландського кікбоксера.

Раніше Олександра заявляв, що хоче ще побоксувати проти переможця пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, із якої тріумфатором вийшов "Динаміт". А попрощатися із рингом трилогією проти Тайсона Ф'юрі.

Відзначимо, що після поєдинку у Гізі в ринг підійнявся німецький боксер Агіт Кабаєл, який зазіхає на титул Усика. Водночас Олександр погодився на ідею побитись проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятись організацією цієї битви.

Щоправда, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг хоче побачити реванш українця проти Верховена.

ФОТО: Denys Didkivskyi