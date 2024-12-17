Він людина машина, я його підтримаю: промоутер Усика – про можливе повернення Кличка в ринг

Промоутер чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) Олександр Красюк, прокоментував можливе повернення українського ексчепіона світу у хевівейті Володимира Кличка (64-5, 53 КО), зазначивши, що особисто підтримає його.

Його слова наводить Boxing Social.

"Володимир Кличко буде у Ер-Ріяді, і коли ви його побачите, то зрозумієте, що справа не у віці, не в часі. Ця людина машина, він не пропустив жодного тренування з моменту свого останнього бою в 2017 році.

Він тримає себе у формі, тримає себе в порядку, він не набрав ваги, не набув шкідливих звичок, він зосереджений. Тому, говорячи про нього, ви не можете використовувати його вік як аргумент, через що він не повинен боксувати.

З іншого боку, я підтримую його від щирого серця, і якщо він у якийсь момент вирішить повернутися, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі, я обов’язково підтримаю його на 100%", – сказав Красюк.

Раніше сам Усик відреагував на можливе повернення Кличка, а Тайсон Ф'юрі взагалі назвав його дідом, втім, не виключив бою проти нього, якщо йому запропонують гроші.

Раніше Том Леффлер, який заснував К2 Promotions разом з братами Кличко, натякнув на те, що Володимир незабаром може знову вийти в ринг.

Також голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх знову виявив бажання організувати бій для української легенди світового боксу.

Нагадаємо, що Володимир Кличко не боксував з квітня 2017 року, коли він програв бій Ентоні Джошуа.