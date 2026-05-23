Чемпіон Бокс

Красюк вказав на перевагу Верховена перед боєм з Усиком

Олександр Булава — 23 травня 2026, 21:45
Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, вважає, що українець є беззаперечним фаворитом у протистоянні з Ріко Верховеном, проте можливість сенсації завжди існує.

Його слова передає Sport.ua.

"У 100 поєдинках зі 100 Усик має виграти. Однак, звичайно ж, завжди є місце Божому провидінню. Тим паче, що Ріко – це "найхарактерніший" суперник Усика за останні 10 років.

Усик переважає Ріко у технічних якостях, боксерському досвіді, боксерському IQ. Але Верховен теж має свої переваги: зріст, чисту ефективну масу, силу удару. Він ніяк не поступається Усику у характері, бойовому досвіді.

Найголовніша перевага Ріко – це тотальна відсутність психологічного тиску. Бо якщо він програє – він програв найвеличнішому із боксерів, заробив грошей, став більш відомим. Однак, якщо програє Усик – він втратить усе. Єдиною втіхою буде гонорар, якщо гроші ще можуть його втішити", – заявив Красюк.

Вихід на ринг Олександра Усика та Ріко Верховена орієнтовно очікується о 00:50 за київським часом. Старт головного бою може зміститися залежно від тривалості попередніх поєдинків.

"Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку, а також публікуватиме результати інших боїв івенту.

Напередодні відбулася церемонія зважування учасників битви. Нідерландський кікбоксер виявився важчим за українського чемпіона на 12 кг. Одразу ж Усик та Верховен провели фінальну битву поглядів.

