Красюк вказав на перевагу Верховена перед боєм з Усиком

Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, вважає, що українець є беззаперечним фаворитом у протистоянні з Ріко Верховеном, проте можливість сенсації завжди існує.

"У 100 поєдинках зі 100 Усик має виграти. Однак, звичайно ж, завжди є місце Божому провидінню. Тим паче, що Ріко – це "найхарактерніший" суперник Усика за останні 10 років.

Усик переважає Ріко у технічних якостях, боксерському досвіді, боксерському IQ. Але Верховен теж має свої переваги: зріст, чисту ефективну масу, силу удару. Він ніяк не поступається Усику у характері, бойовому досвіді.

Найголовніша перевага Ріко – це тотальна відсутність психологічного тиску. Бо якщо він програє – він програв найвеличнішому із боксерів, заробив грошей, став більш відомим. Однак, якщо програє Усик – він втратить усе. Єдиною втіхою буде гонорар, якщо гроші ще можуть його втішити", – заявив Красюк.