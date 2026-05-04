Відомий промоутер розкрив карти: наскільки боїв підписана угода між Джошуа та Ф'юрі

Софія Кулай — 4 травня 2026, 06:52
Джошуа –Ф'юрі
The Ring

Промоутер Френк Воррен розповів деталі контракту між Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його цитує BBC Sport.

Представник "Циганського короля" підтвердив інформацію, що британські супертяжі підписали угоду на один бій.

"Так. Коли Тайсон та Ей Джей вийдуть у ринг, для того, хто програє, це буде фінал. На цьому все. Знаєте, саме так воно і буде. Я не бачу шляхів для того, хто програє. А для переможця це вибір: чим він захоче зайнятися далі?" – заявив Воррен.

Протистояння Джошуа та Ф'юрі відбудеться у четвертому кварталі 2026 року. Не виключено, що битва буде запланована на жовтень, а фаворитом на місце проведення буде лондонський "Вемблі".

Промоутер Френк Воррен вважає, що Тайсон зупинить Ентоні. Також він розповідав, чи може результат двобою Ей Джея проти албанця Крістіана Пренги, який відбудеться 25 липня, вплинути на долю зустрічі з Ф'юрі.

Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика, рівно оцінює шанси обох боксерів, але підтримуватиме Ей Джея.

