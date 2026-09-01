Красюк назвав головну відмінність у кар'єрі Хижняка та Усика

Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика (25-0, 16 КО), розповів про різницю між його експідопічним та Олександром Хижняком (3-0, 2 КО).

Відомий функціонер відповів на відповідне запитання у своєму профілі в Інстаграмі.

Він також лаконічно пояснив, хто може допомогти "Полтавському танку" засяяти у професіоналах.

"3 Божою допомогою – засяє. Різниця в тому, що Усику пощастило з промоутером, а Хижняку – ні", – написав Красюк.

Нагадаємо, що Хижняк є клієнтом Usyk 17 Promotions. 22 серпня 2026 року Олександр провів свій третій двобій на профі-рингу. У Львові 31-річний український боксер переміг за одноголосним рішенням суддів досвідченого аргентинця Дурвала Паласіо – 99:91, 98:92, 100:90.

Нещодавно Красюк також висловився про можливе повернення у ринг Володимира Кличка та оцінив перспективи Мозеса Ітауми після сенсаційної поразки від Філіпа Хрговича.