Він не програв жодного раунду: ексчемпіон світу відреагував на поразку Ітауми в битві за пояс IBF

Насім Хамед висловився про бій Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) за пояс IBF в надважкій вазі.

Його слова передає Boxing News Online.

Колишній чемпіон світу заявив, що команда британця мала краще керувати діями свого боксера. Він вважає, що цей досвід може виявитись дуже корисним для 21-річного проспекта.

"Перше, що спадає на думку: я насправді здивований, що в кутку йому просто казали продовжувати молотити та йти вперед, хоча він мав розуміти, що треба берегти сили. Ніякого "резервного бака" в нього не залишилося. Але це може виявитися найкращим, що траплялося з Мозесом – суто завдяки цьому досвіду й розумінню, що робити наступного разу. Тепер він знає, що не можна просто сподіватися знести суперника одним наскоком. Річ у тім, що це був чудовий бій. Він не програв жодного раунду, але просто вклав усе до останньої краплі в ті п'ять, шість, сім раундів", – сказав Хамед.

Зазначимо, що Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом. Рефері зупинив поєдинок у дев'ятому раунді, коли британець ледь стояв на ногах.

Його вивезли з арени на ношах. Раніше своїми емоціями щодо цієї битви поділився Володимир Кличко.