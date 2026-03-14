Джошуа відновив тренувальний процес після смертельної ДТП

Британський супертяж Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) нарешті потрохи повертається до боксу після смертельної аварії, у яку він потрапив наприкінці 2025 року.

Ей Джей активно тренується у рідній Великій Британії, а не в таборі Олександра Усика, як це було у рамках підготовки до двобою проти Пола-молодшого. Також поруч із ним немає представників команди боксера з Криму.

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 13, 2026

Нагадаємо, що Єгор Голуб готував Ентоні до бою проти Джейка, у якому британець "вирубав" Пола-молодшого вже у шостому раунді. Це нокаут серйозно вплинув на здоров'я шоумена, яки переніс декілька операцій, а також навіть була інформація про можливе дострокове завершення кар'єри.

Додамо, що у ДТП загинули двоє тренерів, які водночас були друзями Ентоні. Це був болячий удар по британському боксеру.

Раніше промоутер Едді Гірн розповідав, що рішення щодо повернення Джошуа у ринг ще не прийняте. Натомість голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен заявляв, що не вірить у камбек Ей Джея у ринг у цьому 2026 році.