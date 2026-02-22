Український боксер оцінив ймовірність повернення в бокс Кличка-молодшого

Колишній чемпіон світу Віктор Постол висловився про можливе повернення на профі-ринг Володимира Кличка.

Про це повідомляє Sport-express.

Він заявив, що спілкувався на початку 2025 року з "Доктором Сталевим Молотом". Український боєць вважає, що Кличко-молодший усе ж таки ще не сказав свого останнього слова в боксі.

"Коли я проводив свій передостанній поєдинок, то він приїздив до нас у Бровари та спарингував. Ми поспілкувалися. Володимир кожен день тренується, підтримує форму. Думаю, ще один поєдинок він проведе. Не з топовим бійцем, але побоксує. А, можливо, й ні. Не знаю. Цілком вірогідно, що цей бій він влаштує до 50 років і скаже, що на цьому все", – заявив Постол.

Зазначимо, що востаннє Володимир Кличко бився 29 квітня 2017 року. Тоді він технічним нокаутом в 11-му раунді поступився Ентоні Джошуа.

Загалом на профі-рингу українець провів 69 боїв. У них він здобув 64 перемоги, з яких 53 – достроково.

Його можливе повернення в бокс неодноразово обговорювалося через мрію "Доктора Сталевого Молота". Він ніколи не приховував, що хотів би стати найстаршим чемпіоном світу в історії надважкого дивізіону.