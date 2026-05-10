Пробігли разом пляжем під епічну музику: Усик і Джошуа повторили сцену з "Роккі"

Богдан Войченко — 10 травня 2026, 02:25
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик опублікував нове атмосферне відео на своїй сторінці в Instagram, яке вже активно обговорюють фанати боксу.

На кадрах українець тренується та проводить пробіжку пляжем разом із колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Відео супроводжується культовою музикою з Роккі III, що одразу викликало асоціації з легендарною сценою тренувань із кінострічки.

У підписі до ролика Усик натякнув на символічність моменту та паралелі з історією культового фільму.

"Це не ремейк фільму, це нова історія, що створюється прямо зараз", написав український чемпіон.

Нагадаємо, наступний свій поєдинок Олександр Усик проведе проти кікбоксера Ріко Верховена. Бій відбудеться 23 травня у Єгипті.

Натомість Ентоні Джошуа поб'ється з албанцем Крістіаном Пренгом. Поєдинок назначений на 25 липня у Саудівській Аравії.

Раніше повідомлялося, що Усик показав свою підготовку до поєдинку з Верховеном. Він опублікував відео тренування, де інтенсивно працює на груші.

