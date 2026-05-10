Пробігли разом пляжем під епічну музику: Усик і Джошуа повторили сцену з "Роккі"

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик опублікував нове атмосферне відео на своїй сторінці в Instagram, яке вже активно обговорюють фанати боксу.

На кадрах українець тренується та проводить пробіжку пляжем разом із колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Відео супроводжується культовою музикою з Роккі III, що одразу викликало асоціації з легендарною сценою тренувань із кінострічки.

У підписі до ролика Усик натякнув на символічність моменту та паралелі з історією культового фільму.

"Це не ремейк фільму, це нова історія, що створюється прямо зараз", – написав український чемпіон.

Нагадаємо, наступний свій поєдинок Олександр Усик проведе проти кікбоксера Ріко Верховена. Бій відбудеться 23 травня у Єгипті.

Натомість Ентоні Джошуа поб'ється з албанцем Крістіаном Пренгом. Поєдинок назначений на 25 липня у Саудівській Аравії.

