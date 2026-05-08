Президент UFC буде промоутером бою Ф'юрі – Джошуа

Президент UFC та один з керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт заявив, що він буде промоутером поєдинку між ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та колишнім чемпіоном Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає Bloody Elbow.

"Це найнапруженіший рік у моїй кар'єрі. Я буду подорожувати всюди. Цього року я зосереджений на Zuffa Boxing, підписанні контрактів з усіма цими хлопцями та організації відмінних боїв. Ми уклали угоду з Sky у Великій Британії. На Sky будуть чудові бої. Я також буду займатися боєм Тайсон Ф'юрі – Ей Джей. Я буду його промоутером", – сказав Вайт.

Нагадаємо, що британці Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про очний поєдинок. Боксери вже підписали контракт на бій, який запланований на четвертий квартал 2026 року.

За інформацією Френка Воррена, бій Джошуа – Ф'юрі відбудеться у жовтні цього року на лондонському стадіоні "Вемблі".