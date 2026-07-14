Це найдурніша ідея: Бредлі розніс можливе проведення бою Джошуа – Ф'юрі у США

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі (33-2-1, 13 KO) розлючений затягуванням організації британської битви між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його цитує Boxing News 24/7.

Він не розуміє, навіщо "Циганському королю" проводити проміжний двобій, якщо він вже переможно повернувся на ринг у поєдинку проти Арсланбека Махмудова. Водночас він переконаний, що Ей Джею потрібен ще один двобій після смертельної ДТП, у яку він потрапив наприкінці минулого 2025 року.

Також Бредлі розкритикував можливу ідею проведення британської битви за океаном. Нагадаємо, що раніше інсайдер Ден Рафаель спростував чутки про проведення бою у США.

"Я не розумію, як вони обидва з однієї країни, але ніколи раніше не билися. Тепер нам доведеться чекати, поки вони стануть старшими й пройде їхній прайм. Один завершує кар'єру, потім повертається. Він знову йде на пенсію, потім повертається. Давай, Ф'юрі. Виходь на ринг і бийся. Покінчи з цим. Проведення бою між ними у Лас-Вегасі, а не у Великій Британії? Це найдурніша ідея. Я не розумію ділового мислення цих людей. Вони – англійські боксери. Чому б не провести бій там? На "Вемблі". Саме там має відбутися цей бій, бо вболівальники прийдуть і підтримають його. Це суто британське протистояння. Немає сенсу привозити його сюди, в США", – сказав Бредлі.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року.

Після цього фігурувала інформація про проведення поєдинку у Лондоні. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розповів, що досі не отримав погодження влади столиці Великої Британії щодо можливості організації цього двобою.

А от генеральний директор UFC та один з керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт розповів, що знає, де відбудеться протистояння, але не розкрив усі карт.

Додамо, що напередодні очної битви обидва бійці проведуть проміжні поєдинки. Ей Джей 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) поб'ється проти албанця Крістіана Пренги, тоді як "Циганський король" 24 липня проведе бій проти польського ветерана Маріуша Ваха у Таїланді.