Девід тебе розмаже: ексчемпіон несподівано розкритикував Опетаю після перемоги у титульному бою

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі розніс чемпіона Zuffa та володар поясів WBC, The Ring у важкій вазі Джея Опетаєю (31-0, 24 KO) після його перемоги технічним нокаутом у 9-му раунді над Ноелем Мікаеляном (28-4, 12 КО).

Його цитує Boxing News Online.

На його думку, австралійський боксер може знищений у можливому протистоянні проти Девіда Бенавідеса.

"Джей Опетая, тобі, чорт забирай, взагалі не місце в рейтингу pound-for-pound. Крапка. З Zuffa ти отримуєш це особливе ставлення. Бенавідес тебе просто знищить. Усі думають, що виступ проти Мікаеляна був крутим. Та чувак сповільнився, втомився і все таке. Ти, Опетая, просто маєш кращі атлетичні здібності, ніж більшість цих хлопців, от і все. Бачення бою слабке. Ви з Бенавідесом – найгарячіші імена дивізіону, і Девід тебе розмаже! Я вже не можу дочекатися", – сказав Бредлі.

Нагадаємо, що після бою Опетая – Мікаелян у ринг в Лас-Вегасі підійнявся Бенавідес, який на початку травня 2026-го нокаутував у 6-му раунді Гільберто Раміреса. Він запропонував очну битву, на що Джей відповів згодою.

Цікаво, що саме ця зустріч Бенавідес – Опетая входить до переліку поєдинків, які хоче організувати голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Раніше колишній чемпіон Тоні Белью назвав фаворита лобової дуелі Опетая – Бенавідес.