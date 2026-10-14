Я знаю, що це непопулярна думка: ексчемпіон світу назвав фаворита бою Шакур – Хейні

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) має перемогти Девіна Хейні (33-0, 15 КО) в очному протистоянні, яке боксери вже давно обговорюють публічно.

Про це повідомляє InsideRingShow.

"Зав'язуйте з цією балаканиною, хлопці. Давайте вже підписуйте цей бісів контракт, ставте свої автографи й уперед – робіть цей бій. Я вважаю, що у Шакура достатньо скілів та класу, щоб перемогти Девіна в напівсередній вазі. Я знаю, що це непопулярна думка, розумію. Бо Хейні показав і довів, що він топ. Він світовий клас, але я просто відчуваю, що Стівенсон на цьому етапі кар'єри повинен показати, наскільки він насправді величний. Але я вважаю, що це саме той бій, де йому треба підніматися прямо в 147 фунтів, а не гратися в 144. Інакше люди скажуть, що Хейні був висушений і виступав не на піку", – сказав Бредлі.

Тімоті заявив, що Шакур є більш досконалим бійцем і менша вага не вплине на підсумковий результат:

"Тому ні, Шакуре, я особисто вважаю, що ти можеш пройти його у 147. Хай Хейні у вечір бою роздується хоч до 160 чи 170 фунтів – я все одно переконаний, що в тебе вистачить техніки та класу, щоб його проконтролювати. Проте, слухайте, досить базікати, чуваки! Все, що я бачу в соцмережах – це як вони поливають один одного брудом туди-сюди. Зав'язуйте з цим цирком. Уболівальників від цього вже нудить, і мене в тому числі. Давайте вже підписуйте цей контракт, ставте свої підписи та дайте цьому бою зелене світло".

Зазначимо, що влітку Шакур погодився на поєдинок із Хейні. Вони декілька разів публічно обговорювали бій у соцмережі X – тема вагової категорії є однією з головних дискусій і перепон для організації протистояння непереможених бійців.

Нагадаємо, що Стівенсон востаннє виходив на ринг 31 січня. Він одноголосним рішенням суддів (тричі по 119:109) переміг Теофімо Лопеса.

Девін свій останній бій провів у листопаді 2025 року. Тоді він здолав Браяна Нормана.