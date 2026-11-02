Зрештою, ми не вгадали з нашим прогнозом: легендарний тренер – про перемогу Канело над Мбіллі

Американський тренер Тедді Атлас оцінив перемогу Сауля Альвареса (64-3-2, 39 KO) над Крістіаном Мбіллі (29-1-1, 24 KO) у поєдинку за титул WBC у другій середній вазі.

Своєю думкою він поділився в соцмережі X.

"Канело бився розумно, вдало завдаючи контратак і вибираючи вдалі моменти, а Мбіллі був обережнішим, ніж зазвичай. Зрештою, ми не вгадали з нашим прогнозом щодо перемоги Канело нокаутом, хоча шанси для цього були", – написав Атлас.

Зазначимо, що Канело здолав Мбіллі одноголосним рішенням суддів. Вони зафіксували його перемогу з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.

До цього протистояння мексиканець готувався у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди.

Після поєдинку Альварес назвав боксера, з яким хоче розділити ринг. Він прагне провести реванш із Теренсом Кроуфордом, якому програв восени 2025 року в бою за звання абсолютного чемпіона світу.