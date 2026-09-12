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Кабаєл підібрав наступного суперника для Ітауми

Олександр Булава — 12 вересня 2026, 16:23
Кабаєл підібрав наступного суперника для Ітауми
Getty Images

Чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) підібрав наступного суперника для 21-річного британця Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО).

Його слова передає FightBook MMA.

Кабаєл радить Ітаумі після поразки від володаря титулу IBF Філіпа Хрговича зустрітися в рингу з його колишнім суперником Даміаном Книбою.

"Бій проти Хрговича – це найкращий досвід для Мозеса. Вважаю, що в наступному поєдинку він може стати кращим. Назву вам одне ім'я. Гадаю, хорошим суперником для повернення Ітауми став би Даміан Книба. Книба проти Ітауми – це хороший бій.

Для Ітауми це частина історії. Сьогодні ти перемагаєш, а завтра програєш. Це спорт, це бокс. Побачимо, яка в нього психологія. Кожне своє рішення я ухвалюю, спираючись на власну психологію. Ми — воїни.

Ітаума дуже важливий для боксу. Він подобається дуже багатьом у Великій Британії. Сподіваюся, він повернеться", — підсумував Кабаєл.

Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен відмовив Мозеса від миттєвого реваншу проти Хрговича.

Нагадаємо, що Філіп нокаутував Мозеса у 9-му раунді. Після двобою "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію. Британська комісія з питань боксу згодом призупинила ліцензію Ітауми.

Водночас хорватський супертяж після сенсаційного тріумфу планує об'єднання титулів. Він хоче побитися проти Даніеля Дюбуа (WBO) або Агіта Кабаєла (WBC).

Мозес Енріко Ітаума Агіт Кабаєл

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