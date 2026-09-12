Кабаєл підібрав наступного суперника для Ітауми
Чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) підібрав наступного суперника для 21-річного британця Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО).
Його слова передає FightBook MMA.
Кабаєл радить Ітаумі після поразки від володаря титулу IBF Філіпа Хрговича зустрітися в рингу з його колишнім суперником Даміаном Книбою.
"Бій проти Хрговича – це найкращий досвід для Мозеса. Вважаю, що в наступному поєдинку він може стати кращим. Назву вам одне ім'я. Гадаю, хорошим суперником для повернення Ітауми став би Даміан Книба. Книба проти Ітауми – це хороший бій.
Для Ітауми це частина історії. Сьогодні ти перемагаєш, а завтра програєш. Це спорт, це бокс. Побачимо, яка в нього психологія. Кожне своє рішення я ухвалюю, спираючись на власну психологію. Ми — воїни.
Ітаума дуже важливий для боксу. Він подобається дуже багатьом у Великій Британії. Сподіваюся, він повернеться", — підсумував Кабаєл.
Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен відмовив Мозеса від миттєвого реваншу проти Хрговича.
Нагадаємо, що Філіп нокаутував Мозеса у 9-му раунді. Після двобою "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію. Британська комісія з питань боксу згодом призупинила ліцензію Ітауми.
Водночас хорватський супертяж після сенсаційного тріумфу планує об'єднання титулів. Він хоче побитися проти Даніеля Дюбуа (WBO) або Агіта Кабаєла (WBC).