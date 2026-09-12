Кабаєл підібрав наступного суперника для Ітауми

Чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) підібрав наступного суперника для 21-річного британця Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО).

Його слова передає FightBook MMA.

Кабаєл радить Ітаумі після поразки від володаря титулу IBF Філіпа Хрговича зустрітися в рингу з його колишнім суперником Даміаном Книбою.

"Бій проти Хрговича – це найкращий досвід для Мозеса. Вважаю, що в наступному поєдинку він може стати кращим. Назву вам одне ім'я. Гадаю, хорошим суперником для повернення Ітауми став би Даміан Книба. Книба проти Ітауми – це хороший бій.

Для Ітауми це частина історії. Сьогодні ти перемагаєш, а завтра програєш. Це спорт, це бокс. Побачимо, яка в нього психологія. Кожне своє рішення я ухвалюю, спираючись на власну психологію. Ми — воїни.

Ітаума дуже важливий для боксу. Він подобається дуже багатьом у Великій Британії. Сподіваюся, він повернеться", — підсумував Кабаєл.