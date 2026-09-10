Кабаєл може провести бій з 41-річним албанцем – інсайдер

Чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) може провести свій перший захист титулу проти непереможеного 42-річного албанця Нельсона Хіси (25-0, 23 КО).

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

Queensberry представляє інтереси обох бійців та планує провести їхній поєдинок у листопаді, транслятором виступить платформа DAZN. Місцем проведення розглядається Німеччина.

Після цього команда Кабаєла планує організувати об'єднавчий бій проти чемпіона IBF Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО). Вони мають розділити ринг у 2027 році.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Агіт здолав технічним нокаутом поляка Даміана Книбу (18-1, 11). Вони бились у січні.

Хіса востаннє виходив у ринг в андеркарді поєдинку Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича. 41-річний албанець переміг норвежця Томаса Нармо (14-1, 14 КО), зберігши бездоганний професійний рекорд.