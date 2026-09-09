Готується об'єднавчий бій: менеджер Кабаєла назвав найближчі кар'єрні плани німецького боксера

Німецький супертяж Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) визначився зі своїми кар'єрними планами на найближчий час.

Про це повідомив Майк Коппінджер.

Його менеджер Спенсер Браун розповів журналісту, що до кінця цього тижня буде остаточно погоджено перший захист титулу WBC. Ним німець володіє після відмови Олександра Усика (25-0, 16 КО) від своїх поясів.

Битва має відбутися у листопаді в Німеччині. Хто саме стане суперником непереможеного боксера, наразі невідомо.

Після цього команда Кабаєла планує організувати об'єднавчий бій проти чемпіона IBF Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО). Вони мають розділити ринг у 2027 році.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Агіт здолав технічним нокаутом поляка Даміана Книбу (18-1, 11). Вони бились у січні.