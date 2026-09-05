Книба після перемоги над Руїсом хоче отримати реванш з Кабаєлом

Польський надважковаговик Дамян Книба (18-1, 11 КО) після перемоги над екчемпіоном світу Енді Руїсом (35-3, 22 КО) хоче отримати реванш з володарем поясу WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

"Хочу подякувати всім своїм вболівальникам, які прийшли мене підтримати.

Під час минулого тренувального табору сталося багато речей, які зіграли проти мене. Деякі обставини взагалі були поза моїм контролем, тому я був не в тій формі, в якій хотів би бути.

Але зараз – це неймовірне відчуття. Не так багато людей у світі можуть відчути те, що відчуваю я.

У бою з Кабаєлом рефері, на мою думку, дуже невдало зупинив поєдинок, тому я справді хочу провести з ним реванш", – заявив польський боксер.