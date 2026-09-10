З українцем, але без Усика: оновлений рейтинг WBC у надважкому дивізіоні
Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкому дивізіоні.
Про це повідомляє пресслужба WBC.
Пальму першості утримав Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), який у травні піднявся на першу сходинку після перемоги над Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO), після чого здолав Маріуша Ваха (39-14, 20 КО). У трійці також опинились Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Френк Санчес (26-1, 19 КО).
Статус повноцінного чемпіона світу за версією WBC має Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО). Ще після відмови від усіх своїх поясів Олександр Усик зник із рейтингу, проте в ньому знайшлось місце іншому українцю.
Андрій Новицький (16-0, 12 КО), який володіє титулом WBC International, піднявся на десяту позицію.
Рейтинг WBC у надважкій вазі
- Чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)
- 1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- 2. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- 3. Френк Санчес (Куба)
- 4. Деонтей Вайлдер (США)
- 5. Мозес Ітаума (Велика Британія)
- 6. Ефе Аджагба (Нігерія)
- 7. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
- 8. Ріко Верховен (Нідерланди)
- 9. Річард Ріакпоре (Велика Британія)
- 10. Андрій Новицький (Україна)
Нагадаємо, що напередодні менеджер Агіта Кабаєла розповів про найближчі плани німецького боксера. Зокрема, він анонсував, коли відбудеться перший захист чемпіонського титулу.