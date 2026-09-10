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З українцем, але без Усика: оновлений рейтинг WBC у надважкому дивізіоні

Денис Іваненко — 10 вересня 2026, 10:58
З українцем, але без Усика: оновлений рейтинг WBC у надважкому дивізіоні
Андрій Новицький
Ukrainian Boxing Federation

Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкому дивізіоні.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Пальму першості утримав Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), який у травні піднявся на першу сходинку після перемоги над Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO), після чого здолав Маріуша Ваха (39-14, 20 КО). У трійці також опинились Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Френк Санчес (26-1, 19 КО).

Статус повноцінного чемпіона світу за версією WBC має Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО). Ще після відмови від усіх своїх поясів Олександр Усик зник із рейтингу, проте в ньому знайшлось місце іншому українцю.

Андрій Новицький (16-0, 12 КО), який володіє титулом WBC International, піднявся на десяту позицію.

Рейтинг WBC у надважкій вазі

  • Чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)
  • 1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
  • 2. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  • 3. Френк Санчес (Куба)
  • 4. Деонтей Вайлдер (США)
  • 5. Мозес Ітаума (Велика Британія)
  • 6. Ефе Аджагба (Нігерія)
  • 7. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
  • 8. Ріко Верховен (Нідерланди)
  • 9. Річард Ріакпоре (Велика Британія)
  • 10. Андрій Новицький (Україна)

Нагадаємо, що напередодні менеджер Агіта Кабаєла розповів про найближчі плани німецького боксера. Зокрема, він анонсував, коли відбудеться перший захист чемпіонського титулу.

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