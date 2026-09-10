З українцем, але без Усика: оновлений рейтинг WBC у надважкому дивізіоні

Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкому дивізіоні.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Пальму першості утримав Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), який у травні піднявся на першу сходинку після перемоги над Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO), після чого здолав Маріуша Ваха (39-14, 20 КО). У трійці також опинились Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Френк Санчес (26-1, 19 КО).

Статус повноцінного чемпіона світу за версією WBC має Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО). Ще після відмови від усіх своїх поясів Олександр Усик зник із рейтингу, проте в ньому знайшлось місце іншому українцю.

Андрій Новицький (16-0, 12 КО), який володіє титулом WBC International, піднявся на десяту позицію.

Рейтинг WBC у надважкій вазі

Чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)

1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

2. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

3. Френк Санчес (Куба)

4. Деонтей Вайлдер (США)

5. Мозес Ітаума (Велика Британія)

6. Ефе Аджагба (Нігерія)

7. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

8. Ріко Верховен (Нідерланди)

9. Річард Ріакпоре (Велика Британія)

10. Андрій Новицький (Україна)

Нагадаємо, що напередодні менеджер Агіта Кабаєла розповів про найближчі плани німецького боксера. Зокрема, він анонсував, коли відбудеться перший захист чемпіонського титулу.