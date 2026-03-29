Не тільки Усик: Ітаума назвав боксера, з яким хотів би вийти у ринг

Непереможений британець Мозес Ітаума (14-0, 12 KO) після перемоги над Джермейном Франкліном (24-3, 15 КО) назвав боксера, з яким хотів би побоксувати.

Його цитує Boxing News 24/7.

"Новий Майк Тайсон" розповів, що хотів би провести двобій проти хорвата Філіпа Хрговича, у якого 16 травня 2026 року відбудеться зустріч із Девідом Алленом.

"Якщо бути чесним, я хотів бій із Хрговичем, але він б'ється з Девідом Алленом. Повернемося до планування і подивимося, хто доступний, і незабаром знову вийдемо на ринг", – сказав Мозес.

Відзначимо, що за спиною Хрговича 19 перемог (14 – нокаутом) та одна поразка. У своєму крайньому бою 33-річний хорватський боксер переміг британця Девіда Аделеє, успішно захистивши титул WBO International.

Раніше повідомлялось, що "Новий Майк Тайсон", який хотів би побитись із Олександром Усиком, може стати обов'язковим претендентом на титул WBO.

Водночас промоутер Френк Воррен запевнив, що у майбутньому Ітаума битиметься за титул чемпіона світу.