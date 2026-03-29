Ітаума може стати обов’язковим претендентом на титул WBO

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) стане обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу Світової боксерської організації (WBO).

Про це повідомив президент WBO Густаво Олівера у соцмережі "Х".

"З огляду на поточну позицію Мозеса Ітауми як претендента №1 у світовому рейтингу WBO та його перемогу нокаутом над претендентом світового рейтингу Джермейном Франкліном, захистивши свій міжконтинентальний титул чемпіона WBO у надважкій вазі, він ще раз підтвердив своє становище у дивізіоні як висхідної зірки.

Відповідно, я офіційно рекомендуватиму Чемпіонському комітету призначити Ітауму обов'язковим претендентом на бій за пояс WBO у надважкій вазі", – розповів Олівері.