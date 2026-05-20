Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Воррен – про можливу зустріч Ітауми проти Хрговича: Цей бій буквально приречений бути видовищним

Софія Кулай — 20 травня 2026, 11:52
Воррен – про можливу зустріч Ітауми проти Хрговича: Цей бій буквально приречений бути видовищним
Френк Воррен
Getty Images

Авторитетний промоутер Френк Воррен висловився про потенційний бій Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) проти Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

Його слова передає TalkSPORT Boxing.

Представник "Нового Майка Тайсона" зізнався, що хотів влаштувати таке протистояння. За його словами, наразі між командами боксерів триває процес перемовин.

"Я б дуже хотів, щоб цей бій відбувся. Переговори тривають, і мені справді хочеться побачити цей поєдинок. Це величезне випробування для Мозеса, справді серйозний тест.

І, слухайте, цей бій буквально приречений бути видовищним, хіба ні? Якщо нам вдасться його організувати, це буде дуже захопливий поєдинок", – заявив Воррен.

Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.

Натомість хорватський супертяж 16 травня нокаутував британця Девіда Аллена у титульному поєдинку за вакантний пояс IBF Inter-Continental у надважкій вазі. Цікаво, що до цього двобою йому допомагав готуватися непереможений український боксер Олександр Гриців.

Раніше Хргович оцінив можливий двобій проти Ітауми.

Читайте також :
Ексклюзив Непереможений Гриців оцінив табір Хрговича: Викидає багато важких ударів протягом раунду
Френк Воррен Філіп Хргович Мозес Ітаума

Філіп Хргович

Вистачило трьох раундів: Хргович переміг Аллена у титульний бою
Тренер Дюбуа спрогнозував переможця бою Аллен – Хргович
Аллен переважив Хрговича перед боєм
Бій може відбутися: Хргович – про потенційний поєдинок з Ітаумою
Непереможений Гриців оцінив табір Хрговича: Викидає багато важких ударів протягом раунду

Останні новини