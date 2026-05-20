Воррен – про можливу зустріч Ітауми проти Хрговича: Цей бій буквально приречений бути видовищним

Авторитетний промоутер Френк Воррен висловився про потенційний бій Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) проти Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

Його слова передає TalkSPORT Boxing.

Представник "Нового Майка Тайсона" зізнався, що хотів влаштувати таке протистояння. За його словами, наразі між командами боксерів триває процес перемовин.

"Я б дуже хотів, щоб цей бій відбувся. Переговори тривають, і мені справді хочеться побачити цей поєдинок. Це величезне випробування для Мозеса, справді серйозний тест.

І, слухайте, цей бій буквально приречений бути видовищним, хіба ні? Якщо нам вдасться його організувати, це буде дуже захопливий поєдинок", – заявив Воррен.