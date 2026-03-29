Два потужні удари: Ітаума яскраво нокаутував у 5 раунді Франкліна
Сьогодні, 29 березня, в англійському місті Манчестер на арені "Co-op Live" відбувся бій Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) – Джермейн Франклін (24-2, 15 КО).
Бокс – титули WBA International та WBO Inter-Continental у важкій вазі
Мозес Ітаума (Велика Британія) – Джермейн Франклін (США) KO 5
Починаючи з самого початку "Новий Тайсон" активно пробивав джеб, а іншою рукою шукав "пузо" суперника.
Франклін чудово відходив та ухилявся, але швидкість британця – божевільна. Боксер із США пропускав солідно, але перші три хвилини пережив.
У другому раунді "Асасін" був активніший, Ітаума граючись спокійно уникав ударів, а сам продовжував методично влучати. Лише наприкінці в розміні Джермейн ледь не вперше потрапив у ціль.
Ближче до кінця третього раунду Мозес відправив суперника в нокдаун. Часу "добити" не вистачило.
Франклін за перерву відновився, не допускаючи провалів в раунді №4.
Втім, у 5 раунді вже все завершилося. Мозесу вдався аперкот, а потім він додав прямим.