Давид проти Голіафа: Хргович дізнався ім'я наступного суперника

Володар титулу WBO International у надважкій вазі хорват Філіп Хргович (19–1, 14 КО) проведе бій проти британця Девіда Аллена (25–8–2, 20 КО).

Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Поєдинок відбудеться 16 травня в межах вечора боксу "Давид проти Голіафа" від промоутера Френка Воррена на арені "Keepmoat Stadium" в англійському Донкастері.

33-річний хорват проведе третій поєдинок після поразки від Даніеля Дюбуа, якої він зазнав у червні 2024 року. Хргович у квітні 2025-го переміг Джозефа Джойса, здобувши титул WBO International. Через кілька місяців "Кам'яна людина" захистив пояс у поєдинку з Девідом Аделеє.

Аллен свій останній бій провів у лютому 2026 році, коли у першому раунді нокаутував француза Каріма Берреджема.

Раніше повідомлялося, що Філіп Хргович посів 8 місце в рейтингу найкращих боксерів у суперважкій вазі за версією ESPN.