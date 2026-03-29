Воррен: Ітаума битиметься за титул чемпіона світу

Промоутер Френк Воррен заявив, що британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) зможе отримати бій за пояс чемпіона світу вже цього року.

Про це промоутер розповів після перемоги Мозеса у бою з Джермейном Франкліном.

Поєдинок завершився перемогою британця нокаутом у 5 раунді.

"Він знову вийде, ймовірно, у липні, і ми оголосимо суперника. Ми сядемо та розглянемо кілька речей. Він №1 у WBO, він №1 у WBA. Протягом наступних кількох місяців відбудеться багато боїв, і ми щось обговоримо. Не хвилюйтеся, це буде великий, великий бій, тому що він великий, великий боєць", – сказав він.

Також промоутер відповів на запитання щодо потенційного поєдинку з Олександром Усиком. Він сказав, що спочатку українець має захистити пояс WBC з Агітом Кабаєлом. Але впевнений, що Мозес обореться за титул чемпіона світу у 2026 році.

"Усик б'ється в Єгипті в червні. Після цього бою його зобов'яжуть захищати титул WBC проти Агіта Кабаєла. Якщо він цього не зробить, його позбавлять титулу, а потім наступна організація зобов'яже його захищати свій пояс. Він має проводити обов'язкові захисти, саме для цього вони і існують. Я досить впевнений, що Мозес битиметься за титул чемпіона світу цього року. Дуже впевнений", – сказав Воррен.

Нагадаємо, раніше Ітаума заявив, що Усик зловживає своєю владою.