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Рано чи пізно наші шляхи перетнуться: непереможений боксер звернувся до Хрговича

Софія Кулай — 31 серпня 2026, 12:56
Рано чи пізно наші шляхи перетнуться: непереможений боксер звернувся до Хрговича
Баходір Жалолов
instagram.com/bakhodirdjalolov

Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Баходір Жалолов (17‑0, 15 КО) привітав Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) із перемогою над Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО).

Своєю думкою він поділився у соцмережі Х.

Він скористався нагодою та звернувся до нового володаря титулу IBF у гевівейті. Узбецький боксер впевнений, що одного дня їх шляхи перетнуться.

"Філіпе Хрговичу, вітаю з чудовою перемогою! Ти продемонстрував неймовірний характер і довів, що є справжнім воїном. Повага, чемпіоне. Але рано чи пізно наші шляхи перетнуться. І коли цей день настане, ми з'ясуємо, хто насправді є чемпіоном", – написав Баходір.

У своєму останньому бою Жалолов здолав нокаутом у 7-му раунді хорвата Агрона Смакічі (9 травня 2026 року) в андеркарді вечора боксу у Манчестері.

Відзначимо, що Хргович вже розповів про найближчі плани у боксі. А його тренер Абель Санчес розкрив, який план на двобій проти Ітауми вони готували.

Раніше про результат бою висловився ветеран боксу Дерек Чісора.

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