Він супербоєць: Сулейман назвав Юбенка претендентом на чемпіонський бій

Олександр Булава — 9 лютого 2026, 21:02
Кріс Юбенк-молодший
Getty Images

Президент WBC Маурісіо Сулейман вважає, що британець Кріс Юбенк-молодший (35-4, 25 KO) може претендувати на бій за титул WBC в другій середній вазі.

Про це функціонер розповів у коментарі Sky Sports.

"Безумовно. Кріс – чудовий боєць. Він занадто багато пожертвував вагою, і він є природженим бійцем цієї категорії. Великий потенціал. Супербоєць. Він, без сумніву, боєць світового класу.

Ми розглянемо ситуацію в найближчі тижні, щоб побачити, що чекає на Мбіллі та цю вагову категорію. Звичайно ще є Канело, Хайме Мунгія, Лестер Мартінес, Лука Плантіч. Є так багато бійців, які можуть провести чудові бої за титул чемпіона, що належить Мбіллі", – сказав Сулейман.

Нагадаємо, у листопаді Юбенк поступився в реванші Конору Бенну одноголосним рішенням суддів.

