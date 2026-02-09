Він супербоєць: Сулейман назвав Юбенка претендентом на чемпіонський бій

Президент WBC Маурісіо Сулейман вважає, що британець Кріс Юбенк-молодший (35-4, 25 KO) може претендувати на бій за титул WBC в другій середній вазі.

Про це функціонер розповів у коментарі Sky Sports.

"Безумовно. Кріс – чудовий боєць. Він занадто багато пожертвував вагою, і він є природженим бійцем цієї категорії. Великий потенціал. Супербоєць. Він, без сумніву, боєць світового класу.

Ми розглянемо ситуацію в найближчі тижні, щоб побачити, що чекає на Мбіллі та цю вагову категорію. Звичайно ще є Канело, Хайме Мунгія, Лестер Мартінес, Лука Плантіч. Є так багато бійців, які можуть провести чудові бої за титул чемпіона, що належить Мбіллі", – сказав Сулейман.