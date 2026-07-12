Гірн веде переговори з командою Юбенка

Промоутер Matchroom Boxing Едді Гірн може розпочати співпрацювати з колишнім чемпіоном світу у другій середній вазі Крісом Юбенком-молодшим (35-4, 25 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі iFL TV.

"Я веду перемовини з командою Юбенка. У нас вже було кілька бесід.

Ми спілкувалися або про повноцінну співпрацю, або про організацію декількох боїв в різних локаціях. Нічого серйозного.