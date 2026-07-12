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Гірн веде переговори з командою Юбенка

Олександр Булава — 12 липня 2026, 20:50
Гірн веде переговори з командою Юбенка
Едді Гірн
Getty Images

Промоутер Matchroom Boxing Едді Гірн може розпочати співпрацювати з колишнім чемпіоном світу у другій середній вазі Крісом Юбенком-молодшим (35-4, 25 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі iFL TV.

"Я веду перемовини з командою Юбенка. У нас вже було кілька бесід.

Ми спілкувалися або про повноцінну співпрацю, або про організацію декількох боїв в різних локаціях. Нічого серйозного.

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Але ви ж знаєте його команду, з якою у мене, до речі, дуже хороші стосунки. Вони підуть і поговорять з усіма, щоб зрозуміти, що робити далі", – підсумував Гірн.

Нагадаємо, у листопаді Юбенк поступився в реванші Конору Бенну одноголосним рішенням суддів.

Едді Гірн Кріс Юбенк

Едді Гірн

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