Гірн веде переговори з командою Юбенка
Едді Гірн
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Промоутер Matchroom Boxing Едді Гірн може розпочати співпрацювати з колишнім чемпіоном світу у другій середній вазі Крісом Юбенком-молодшим (35-4, 25 КО).
Про це промоутер розповів у коментарі iFL TV.
"Я веду перемовини з командою Юбенка. У нас вже було кілька бесід.
Ми спілкувалися або про повноцінну співпрацю, або про організацію декількох боїв в різних локаціях. Нічого серйозного.
Але ви ж знаєте його команду, з якою у мене, до речі, дуже хороші стосунки. Вони підуть і поговорять з усіма, щоб зрозуміти, що робити далі", – підсумував Гірн.
Нагадаємо, у листопаді Юбенк поступився в реванші Конору Бенну одноголосним рішенням суддів.