Два нокдауни в останньому раунді: Бенн і Юбенк влаштували реванш у Лондоні
Британські боксери Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) та Конор Бенн (23-1, 14 KO) провели бій на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні.
Перемогу здобув Конор Бенн одноголосним рішенням.
З першого раунду боксери почали діяти активно. У другому раунді відбувся епізод, коли Юбенк повалив Бенна на ринг, але боротьбою, а не боксом. Кріс отримав усне попередження.
Конор досить активно продовжує йти вперед. Можна сказати, що в першій третині 3 раунди він забрав точно.
Перший дійсно небезпечний епізод від Кріса стався лише в раунді №6, але Бенн вистояв.
Наступні два раунди все продовжувалося за схожим сценарієм. "Маленький" Бенн фінтив, а Юбенк був більш статичним, тому нічого дивного, що саме Конор більше влучав.
Поради батька Крісу не допомагали. А в 12 раунді все завершилося логічним кінцем. В останню хвилину Бенн двічі відправив у нокдаун Юбенка.
Бокс
Конор Бенн (Англія) – Кріс Юбенк-мол UD 12 (119:107, 116:110, 118:108)
Нагадаємо, наприкінці травня боксери пройшли усю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Кріс Юбенк.
Відеоогляд переднього поєдинку між двома британцями доступний на сайті "Чемпіон".