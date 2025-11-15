Гірн назвав переможця реваншу між Бенном та Юбенком

Едді Гірн, промоутер британського боксера Конора Бенна (23-1, 14 KO), вважає, що його клієнт стане переможцем реваншу проти чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенка-молодшого (35-3, 25 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі Ring Magazine.

"Думаю, буде чудовий бій. Справді. Обидва у фантастичній формі. Думаю, Конор Бенн буде значно кращим цього разу. Йому минулого разу бракувало зовсім трохи, щоб виграти. Якщо зараз він буде набагато сильнішим — думаю, він переможе. Все залежатиме від того, як він виступить.

Це не буде легким боєм для жодного. Але нас чекає класна сутичка. Я прогнозую перемогу Бенна — або за очками, або пізню зупинку бою", – розповів Гірн.