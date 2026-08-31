Має вивчити історію боксу: Воррен оцінив поразку Ітауми від Хрговича, згадавши фіаско Кличка

Френк Воррен висловився про Мозеса Ітауму (14-1, 12 КО) після поразки від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) в битві за титул IBF.

Його слова передає talkSPORT.

Промоутер британця заявив, що проспект дуже розчарований підсумковим результатом і назвав головну помилку 21-річного боксера:

"Він знає, що мав зробити та де саме припустився помилки. Нам потрібно це виправити. Треба винести з цього урок. Здається, він випереджав суперника на дев'ять раундів, або на вісім за суддівськими записками. Його помилка полягала в тому, що кожен удар він завдавав із величезним бажанням нокаутувати суперника, і так само бився в такому темпі. Він не розподіляв сили протягом бою, а весь час працював на максимальних обертах. Не знижував темп, не давав собі трохи перепочити. А це приходить із досвідом, умінням вести бій і хитрістю. У пізніх раундах йому також варто було частіше використовувати джеб – це зробило б бій трохи простішим для нього".

Воррен додав, що ця поразка не ставить хрест на перспективах Ітауми. Він вірить, що боксер зробить правильні висновки.

"Мозес має винести з цього урок, а також вивчити історію боксу. Якщо згадати двох великих бійців свого покоління, наприклад Джо Луїса: він поїхав до Німеччини у 22 роки та був нокаутований Максом Шмелінгом, а потім повернувся і став чемпіоном світу в надважкій вазі, який найдовше утримував титул. Якщо взяти Володимира Кличка, він був виснажений у бою проти Леймона Брюстера, втратив сили, програв, а потім став великим бійцем свого покоління. Тож він має винести з цього урок, і куток також має винести урок – уся його команда, усі ми. Зараз усе ще дуже свіже й емоційне. Ми сядемо, усе розберемо, доведеться внести певні зміни. Зміни в тому, як ми працюватимемо з ним надалі, точно будуть. Але Мозес – розумний хлопець. Він хороший хлопець. У нього дуже добре працює голова, і він винесе з цього урок. Зрештою, вся справа була в ньому та в управлінні боєм", – сказав Воррен.

Зазначимо, що Ітаума програв технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Він впевнено перемагав за очками, проте згодом різко втратив сили та ледь тримався на ногах, через що рефері достроково зупинив битву.

Після поєдинку британця винесли з арени на ношах. Він напередодні вперше після поразки вийшов у публічний простір і привітав хорвата з перемогою.