Воррен відреагував на сутичку Ітауми з Хрговичем: "Я не хотів, щоб таке сталося"

Промоутер британського надважковаговика Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) Френк Воррен висловився про сутичку свого клієнта з хорватським боксером Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО), яка сталася після фінальної битви поглядів.

Його слова цитує DAZN Boxing.

Воррен зазначив, що напруга між боксерами вперше проявилася саме під час фінальної битви поглядів, і вважає, що це може піти на користь Ітаумі.

"Річ у тому, що Хргович постійно повторює, що він чоловік, а Мозес – дитина, і все таке. Думаю, Мозес таким чином каже: "Я не дитина. Мене не залякати". Я не хотів, щоб таке сталося. Очевидно, він не хотів цього зробити. Думаю, він просто відштовхнув його. На жаль, сталося те, що сталося. Але, слава Богу, ніхто не постраждав і жодних травм не було", – сказав Воррен.

Напередодні поєдинку бійці провели фінальну битву поглядів, після чого Хргович повернувся до аудиторії. Ітаума штовхнув хорвата в спину, після чого між боксерами виникла сутичка.

Moses PUSHES Hrgovic who then REACTS. Tomorrow, they settle it LIVE on DAZN 💥



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Раніше боксери пройшли офіційну процедуру зважування перед очним поєдинком.

Поєдинок Ітауми та Хрговича відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу IBF у надважкій вазі, який звільнив Олександр Усик.