Це марафон, а не спринт: Хргович дав пораду Ітаумі після очної битви

Філіп Хргович (21-1, 16 КО) висловився про Мозеса Ітауму (14-1, 12 КО) після очної битви за титул IBF у надважкій вазі.

Його слова передає The Ring.

Хорватський супертяж розповів, як 21-річний проспект може стати кращим. Він дав декілька порад британцю, якого здолав технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

"Зараз моя порада йому – це, звісно, не здаватися. І не втрачати впевненості в собі. Зараз йому потрібно провести кілька легших боїв, здобути прості перемоги, щоб знову зміцніти й засвоїти уроки з цих помилок. Не можна боксувати в аматорській манері, хлопець, це 12-раундовий бій. Треба правильно розподіляти сили. Потрібно бути готовим до всього в будь-яку секунду. Це марафон, а не спринт.

Він сам себе виснажив. Ще з першого раунду я бачив, що він важко дихає. Він викидав забагато ударів і боксував у темпі короткого аматорського бою. Я знав, що мушу вистояти. Мені потрібно було триматися. Уперше я відчув, що потряс його, наприкінці восьмого раунду. Зрозумів, що це мій шанс, і від самого початку дев'ятого знав, що повинен піти на нього та добити", – сказав Хргович.