Це марафон, а не спринт: Хргович дав пораду Ітаумі після очної битви
Філіп Хргович (21-1, 16 КО) висловився про Мозеса Ітауму (14-1, 12 КО) після очної битви за титул IBF у надважкій вазі.
Його слова передає The Ring.
Хорватський супертяж розповів, як 21-річний проспект може стати кращим. Він дав декілька порад британцю, якого здолав технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
"Зараз моя порада йому – це, звісно, не здаватися. І не втрачати впевненості в собі. Зараз йому потрібно провести кілька легших боїв, здобути прості перемоги, щоб знову зміцніти й засвоїти уроки з цих помилок. Не можна боксувати в аматорській манері, хлопець, це 12-раундовий бій. Треба правильно розподіляти сили. Потрібно бути готовим до всього в будь-яку секунду. Це марафон, а не спринт.
Він сам себе виснажив. Ще з першого раунду я бачив, що він важко дихає. Він викидав забагато ударів і боксував у темпі короткого аматорського бою. Я знав, що мушу вистояти. Мені потрібно було триматися. Уперше я відчув, що потряс його, наприкінці восьмого раунду. Зрозумів, що це мій шанс, і від самого початку дев'ятого знав, що повинен піти на нього та добити", – сказав Хргович.
Зазначимо, що Ітаума впевнено перемагав за очками після восьми раундів. Проте після екватору бою він різко втратив сили та ледь тримався на ногах, через що рефері достроково зупинив битву.
Раніше своїми думками щодо цього поєдинку поділився Олександр Усик. Українець звернув увагу на те, яким непередбачуваним може бути бокс.