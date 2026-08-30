Дюбуа та Вордлі домовилися про бій-реванш

Другий бій між ексчемпіоном у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) та володарем титулу WBO Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) відбудеться 17 жовтня.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Цього разу поєдинок відбудеться на арені O2 Arena у Лондоні.

Нагадаємо, що перше протистояння закінчилося достроковою перемогою Дюбуа. 9 травня 2026 року Даніель здолав Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча перед цим "Динаміт" двічі побував у нокдауні – у першому та третьому раунді.

Вже 15 травня стало відомо, що Фабіо активував опцію реваншу.

Раніше колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі закликав Вордлі провести проміжний двобій, аби добре підготуватися до реваншу проти Дюбуа.