Ми ще не бачили, як він виглядатиме у пізніх раундах: Гриців оцінив майбутній бій Ітаума – Хргович

Український володар титулу WBC Francophone у бріджервейті Олександр Гриців (13-0, 9 KO) в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" поділився очікуваннями від майбутнього протистояння між Мозесом Ітаумою (14-0, 12 KO) та Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО).

Непереможений українець переконаний, що на прихильників боксу чекає рівний бій, у якому дещо фаворитом вважають "Нового Майка Тайсона". Водночас Гриців додав, що ще ніхто не бачив, який вигляд матиме Мозес у пізніх раундах, якщо справа дійде до них.

"На мою думку, це бій 50 на 50. Ітаума – дуже розумний і технічний боксер, добре працює обманними діями і має нокаутуючий удар. Але Хргович – це вже інший рівень опозиції: міцне підборіддя, довгі руки, потужний удар з обох рук і хороша ментальність. У Хрговича бачу мінуси у витривалості. Він іноді занадто відкривається, коли йде вперед. Ітаума ж достатньо технічний, щоб цим скористатися. Але ми ще не бачили, як він виглядатиме у пізніх раундах. Тому прогнозувати переможця не буду. Для мене це справжні 50 на 50. Хоча Ітаума виглядає фаворитом. Хрговичу потрібно вигравати впевнено й домінувати, якщо він хоче забрати рішення суддів", – заявив Олександр.

Двобій Ітаума – Хргович очолить вечір боксу на лондонській арені "О2" 29 серпня 2026 року. На кону стоятиме чемпіонський пояс IBF.

В андеркарді протистояння свій довгоочікуваний поєдинок проведе Денис Берінчик. 38-річний український боксер зіштовхнеться у рингу з британцем Семом Ноуксом. Шоу можна буде переглянути на платформі MEGOGO.

Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.

Натомість хорватський супертяж 16 травня нокаутував британця Девіда Аллена у титульному поєдинку за вакантний пояс IBF Inter-Continental у надважкій вазі. Цікаво, що до цього двобою йому допомагав готуватися якраз Гриців.