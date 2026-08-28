Екзамен проти британського нокаутера на території суперника. Прев'ю бою Берінчик – Ноукс

Вже 29 серпня 2026 року прихильники боксу нарешті побачать довгоочікуване повернення у професійний ринг Дениса Берінчика (19-1, 9 КО).

Суперником українського боксера стане представник Великої Британії Сем Ноукс. На глядачів чекатиме протистояння досвіду та філігранної техніки проти молодого натиску та руйнівної сили.

Ця дуель запланована в андеркарді бою Мозес Ітаума – Філіп Хргович.

Що стоятиме на кону бою?

У боксерів буде додаткова мотивація на очну битву. На кону поєдинку Берінчик – Ноукс стоятиме титул WBO International. Цей пояс українець звільнив напередодні двобою за пояс чемпіона світу проти Емануеля Наваррете.

Де дивитися поєдинок Берінчика?

Цей бій можна буде подивитись легально в Україні. Його покаже медіасервіс MEGOGO за передплатами MEGOPACK, "Спорт" та "Оптимальна", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y. Берінчик вийде на ринг близько 23:00 (за київським часом).

Головною подією шоу стане титульна битва супертяжів Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича, яка розпочнеться близько 00:00 за київським часом (у ніч на 30 серпня).

Розклад боїв на вечорі боксу у Лондоні

Гвідо Віанелло – Мозес Джоллі (надважка вага)

Алоіс Джуніор – Майк Перес (перша важка вага)

Константін Урсу – Бен Вон (напівсередня вага)

Денис Берінчик – Сем Ноукс (легка вага)

Мозес Ітаума – Філіп Хргович (надважка вага)

Денис Берінчик: довгоочікуване повернення після дебютної поразки і травм

Денис Берінчик – срібний призер Олімпіади-2012, який відомий своїм виснажливим стилем, високою інтенсивністю із постійним тиском на суперника. Крім спортивної складової, Дениса часто називають головним шоуменом серед українських бійців. Його епатажні виходи на бої стали окремим брендом.

Денис Берінчик instagram.com/berinchyk

Країна: Україна

Вік: 38 років

Зріст: 170 сантиметрів

Розмах рук: 173 сантиметри

Статистика (перемоги-поразки-нічиї, кількість нокаутів): 19-1-0, 9 КО.

29 серпня український боєць вперше від 14 лютого 2025 року повернеться у профі-ринг. Саме тоді Денис зазнав першої поразки у професіоналах. Берінчик був брутально нокаутований американцем Кейшоном Девісом уже в четвертому раунді протистояння на "Madison Square Garden Theater" у Нью-Йорку.

Перед нокаутом Денис ще й побував у нокдауні, а "The Businessman" розквасив українцю ніс. Берінчик втратив чемпіонський пояс за версією WBO у легкій вазі.

Після невдалого поєдинку стало відомо, що досвідченому боксеру з України не вдалося провести якісну підготовку до двобою через розрив плечової губи. Про це розповідав його тренер Станіслав Григорук.

"У Дениса була травма – розрив плечової губи. Саме це вплинуло на його підготовку до бою. Ця травма стала значною перешкодою, оскільки не дозволила йому повноцінно тренуватися та відновитися перед поєдинком. Травма не дала йому зробити все те, на що він здатний у ринзі. Думаю, це ще й створило додатковий психологічний тиск і позначилося на його виступі безпосередньо на ринзі", – пояснював наставник Берінчика.

Через декілька днів після бою стало відомо, що Денис переніс операцію на носі, який зламав йому Кейшон. А вже у середині травня 2025-го відомий промоутер Олександр Красюк повідомив, що Берінчику успішно прооперували плече.

Денис Берінчик Getty Images

Ще тоді він зазначав, що навіть такі серйозні проблеми зі здоров'ям не змусять боксера вішати рукавички на цвях.

Наразі невідомо, яким ми побачимо Берінчика на рингу після тривалої перерви. Якщо ж це буде старий Денис, то британцю буде непереливки. Українець добре нав'язує високий темп, адаптується по ходу зустрічі та якісно збиває приціл супернику. Він не раз відзначався своєю нестандартністю у ринзі та психологічним тиском.

Також великий досвід та боксерський IQ можуть зіграти на руку 38-річному бійцю з Луганщини. У Берінчика величезна аматорська школа та поєдинки проти опонентів із гарною опозицією (Емануель Наваррете, Іван Менді та інші).

Одним із мінусів українського боксера може стати його вік. Денису у травні 2026-го виповнилося вже 38 років, що може завадити йому витримати високий темп бою проти молодшого суперника, якщо він триватиме усі 10 раундів.

Ще однією зі слабких сторін українця може стати його вразливість під натиском суперника із фізичною силою, якою якраз дуже добре володіє Ноукс.

Сем Ноукс: міцний британський нокаутер

Сем Ноукс – класичний панчер та нокаутер із надзвичайно важким ударом. Більшість своїх поєдинків 29-річний британець завершує достроково, чинячи постійний силовий тиск та працюючи акцентованими серіями.

Сем Ноукс instagram.com/sam_noakess

Країна: Велика Британія

Вік: 29 років

Зріст: 173 сантиметри

Розмах рук: офіційних даних немає

Статистика (перемоги-поразки-нічиї, кількість нокаутів): 18-1-0, 16 КО.

У своєму останньому бою, який відбувся 3 травня 2026 року, Ноукс здолав Беніто Санчеса Гарсію технічним нокаутом у 2-му раунді. Їхнє протистояння відбулося у Лондоні, тому для Сема найближчий двобій стане другим поспіль, який прийме столиця Великої Британії.

Цікаво, що напередодні цього британець зазнав дебютної поразки на профі-рингу. Її йому завдав американець Абдула Мейсон (22 листопада 2025 року).

Однією з головних сильних сторін Ноукса є його нокаутуюча сила. Сем володіє потужним ударом з обох рук і здатен вирішити долю поєдинку одним влучним ударом.

Британець за рахунок свого молодшого віку може бути більш витривалим протягом усієї дистанції, аніж 38-річний Берінчик. Денису також слід остерігатися серійної роботи та тиску Ноукса, який дуже вміло притискає суперника до канатів, після чого просто знищує його важкими комбінаціями.

Серед слабких сторін боксера з Великої Британії слід виділити брак досвіду проти опонентів із хорошою опозицією. Ноукс ще не боксував із боксером рівня Берінчика, який вміє нав'язувати свій темп двобою та "ламати" ритм, який пропонує Сем.

Також Ноукс доволі прямолінійний боєць, який здає на рингу, коли суперник позбавляє його простору для силових ударів і змушує працювати другим номером.

Прогноз букмекерів

Сем Ноукс – беззаперечний фаворит майбутнього протистояння. Попри це, поєдинок проти Берінчика може тривати понад 8,5 раундів.

Найбільше експерти вірять у звитягу британця нокаутом (або технічним). Трішки гірші коефіцієнти на перемогу Ноукса рішенням суддів. Нічию у зустрічі вважають найменш реальним варіантом закінчення двобою.