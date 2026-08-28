Ітаума – Хргович: усе, що варто знати про битву за колишній пояс Усика

Поєдинок між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем є класичним протистоянням молодості та досвіду в суперважкій вазі. Непереможений британський проспект зустрінеться з найсерйознішим суперником у своїй кар'єрі, після чого має з'явитись чимало відповідей на запитання, які турбують фанатів боксу.

"Чемпіон" розповість усе, що треба знати про майбутню зустріч зіркових бійців.

Місце та дата бою Ітаума – Хргович

Битва відбудеться 29 серпня в Англії. Боксери визначатимуть сильнішого на легендарній арені The O2 в Лондоні.

Це протистояння стане головною подією вечора боксу. Шоу розпочнеться о 18:00 за київським часом, а Ітаума та Хргович вийдуть на ринг приблизно опівночі.

На кону стоятиме чемпіонський пояс IBF. Він став вакантним після рішення Олександра Усика наприкінці червня звільнити всі титули.

Ітаума та Хргович Getty Images

Хто битиметься в андеркарді?

Перед головною подією відбудеться ще 11 поєдинків, серед яких є декілька доволі цікавих. Зокрема, у напівсередній вазі непереможений Крістіан Урсу (15-0, 6 KO) і Бен Вон (12-2, 4 KO) битимуться за титули чемпіона Великої Британії та Співдружності.

У співголовному двобої вечора на ринг вийде український ексчемпіон світу Денис Берінчик (19-1, 9 KO). Йому протистоятиме британець Сем Ноуксом (18-1, 16 KO).

На кону стоятиме пояс WBO International. Це буде перший бій українського боксера з лютого 2025 року, коли він програв нокаутом Кейшону Девісу.

Денис Берінчик (19-1, 9 KO) – Сем Ноукс (18-1, 16 KO)

Костянтин Урсу (15-0, 6 КО) – Бен Вон (12-2, 4 КО)

Елойс Юмбі (11-1, 9 KO) – Майк Перес (32-3-1, 22 KO)

Нельсон Хіса (24-0, 22 KO) – Томас Нармо (14-0, 14 КО)

Гвідо Віанелло (14-3-1, 12 КО) – Мозес Джоллі (12-0, 8 КО)

Тоні Кьортіс (13-1, 3 КО) – Імад Насіб (8-0, 2 КО)

Арбнор Яшарі (9-0, 3 КО) – Нуман Хуссейн (8-1-2, 1 КО)

Френкі Вуд (4-0, 1 КО) – Каллум Лі (8-0, 1 КО)

Сем Кінг (6-0-1, 1 КО) – Джек Суоллоу (4-12-1, 1 КО)

Зейн Ахмед (2-0, 0 КО) – Ліам Фіцморіс (0-18, 0 КО)

Хасан Ішак (3-0, 3 КО) – Енцо Баіано Муньос (4-16-4, 2 КО)

Денис Берінчик Getty Images

Профіль боксерів

Мозес Ітаума (14-0, 12 KO) – головний феномен сучасної надважкої ваги. Британського проспекта вже декілька років називають "Новим Майком Тайсоном", і він поки впевнено підтверджував ці аванси, регулярно декласуючи суперників у перших раундах.

Непереможений боєць володіє фантастичною вибуховою швидкістю, чудовим таймінгом і нищівною силою з обох рук. Попри молодий вік, Мозес демонструє високий боксерський IQ, чудово відчуває дистанцію та вміє зрізати кути рингу.

За останні 12 місяців він двічі підіймав рівень опозиції. Спочатку британець не помітив супротиву від Ділліана Вайта, якого нокаутував на другій хвилині.

А в березні 2026 року здолав Джермейна Франкліна. Ітаума переміг у п'ятому раунді, ця поразка стала першою достроковою в кар'єрі американця, який бився, зокрема, з Ентоні Джошуа.

Вік : 21 рік

: 21 рік Зріст : 194 см

: 194 см Вага : 109 кг (в останньому бою)

: 109 кг (в останньому бою) Розмах рук : 201 см

: 201 см Стійка: шульга

Філіп Хргович (20-1, 15 KO) виходить на цей поєдинок у статусі найнебезпечнішого екзаменатора для молодого британця. Хорват є бронзовим призер Олімпіади-2016 та має величезний досвід виступів на найвищому рівні.

Хргович завжди намагається чинити на суперників жорсткий силовий тиск. Він володіє важким джебом, а також нищівним правим кросом, яким неодноразово зупиняв непоступливих опонентів.

Головна перевага Філіпа – його габарити, загартована у важких боях стійкість і вміння нав'язувати щільний бокс у клінчах. Водночас він іноді припускається помилок у захисті проти швидкісних боксерів і може просідати за витривалістю у другій половині поєдинку.

Єдиної поразки в кар'єрі хорват зазнав від Даніеля Дюбуа, який наразі володіє чемпіонським поясом WBO. Він закрив її перемогами над міцними Джо Джойсом, Девідом Аделеє, а в останньому бою технічним нокаутом здолав Девіда Аллена.

Вік : 34 роки

: 34 роки Зріст : 198 см

: 198 см Вага : 112 кг (в останньому бою)

: 112 кг (в останньому бою) Розмах рук : 208 см

: 208 см Стійка: ортодокс

Прогнози на бій від зірок боксу

У цьому протистоянні практично всі експерти сходяться в думці, що фаворитом є Мозес. При цьому вони визнають, що Ітаума ще не мав такого рівня опозиції, тож не очікують легкої прогулянки для нього.

Британський тренер Пітер Ф'юрі заявив, що з нетерпінням чекає на цей бій. Він віддав належне обом бійцям і вважає, що проблемою для хорвата може стати не найкращий захист:

"Філіп – міцний боєць, але він приймає багато ударів. Як на мене, у нього не найкращий захист. Чесно кажучи, я думаю, що проти такого суперника як Ітаума це може стати великою проблемою. Але Хргович – жорсткий хлопець, він давно у боксі. Він виглядає незручним, це великий та потужний боєць. Тож бій буде цікавим".

Український промоутер Олександр Красюк також прогнозує конкурентне протистояння. Він віддає перевагу британцю, проте сумнівається, що той зможе нокаутувати 34-річного Хрговича:

"Це перше справжнє випробування для вундеркінда Мозеса. У моєму погляді шальки терезів схиляються в бік Ітауми в технічно складному 12-раундовому поєдинку. Однак такий прогноз може бути виправданий лише у тому випадку, якщо обидва претенденти відпрацювали тренувальний табір на всі 100".

Дон Чарльз бачить головну перевагу Ітауми у швидкості. Тренер Даніеля Дюбуа також виділив інтелект проспекта:

"Це дуже цікавий бій. З одного боку Хргович, який приносить із собою досвід та міцність, але Мозес – просто дуже влучний боксер. Я думаю, він буде надто швидким, надто свіжим. І розумним. У Мозеса хороший боксерський інтелект. Йому, можливо, доведеться пережити певну турбулентність, тому що Хргович – не подарунок".

Колишній чемпіон світу Девід Хей заявив, що хорвата точно не варто недооцінювати. Він пригадав їхній спаринг і вірить, що той здатен на апсет:

"Хргович один із найнебезпечніших бійців у світі у важкій вазі. Він доводив це знову та знову. Я пам'ятаю, як спарингував з ним, коли йому було 19-20 років, і я вже тоді бачив, що він стане одним із лідерів дивізіону. Навіть у його останньому бою проти Дейва Аллена, Британець – не новачок, він міцний боєць, але різниця у класі була колосальною – це світовий рівень. Мозес ще нічого не довів. Ніхто з його суперників на рингу не наблизився до того, що має намір зробити Філіп. Це не просто пастка, Хргович – гравець світового класу. Він може битися з будь-ким, і, можливо, переможе будь-кого. Мені треба побачити від Мозеса те, чого я ще не бачив у його виконанні".

Карл Фроч також закликав не списувати з рахунків Філіпа. Ексчемпіон заявив, що той може перемогти завдяки досвіду, якщо витримає натиск у перших раундах:

"Усі говорять про Ітауму, наче Хрговича не існує. Слухайте, Філіп програв лише Дюбуа, і то через страшне розсічення, до цього він перемагав Чжана Чжилея. Це величезний, міцний хлопець. Якщо Мозес не зможе збити його з ніг у перших раундах, Хргович затягне його у глибоку воду, де британець ще ніколи не був".

Проте переважна більшість усе ж віддає перевагу британцю, якому пророкують домінування в хевівейті вже найближчим часом.

Де дивитись бій Ітаума – Хргович?

Офіційним світовим транслятором вечора боксу в Лондоні є медіаплатформа DAZN. Вартість перегляду в Україні складає 887 грн.

Також шоу на арені The O2 покажуть на Megogo. Його можна подивитися за підписками MEGOPACK, "Спорт", "Оптимальна", а також MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Прогноз букмекерів

Однозначним фаворитом майбутнього протистояння вважається "Новий Майк Тайсон". Коефіцієнт на перемогу Ітауми становить 1,11.

Тріумф Хрговича оцінюється в 6,00, а нічия – 26,00. Найбільш ймовірним результатом поєдинку є дострокова перемога британця з коефіцієнтом 1,32, а його звитяга за очками – 5,33.

Зазначимо, що напередодні боксери провели дуель поглядів. Під час цієї церемонії вони поводились спокійно та випромінювали впевненість.