На кону бою Ітаума – Хргович стоятиме титул чемпіона світу, яким раніше володів Усик
На кону бою Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) проти Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО) стоятиме титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.
Про це інформує DAZN Boxing.
Протистояння відбудеться 29 серпня 2026 року на лондонській арені "О2". Напередодні відбулася їхня перша дуель поглядів.
Відзначимо, що цим чемпіонським титулом володів Олександр Усик. Українець у червні звільнив свої пояси, зробивши титул IBF вакантним.
Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила двобій Ітауми з обов'язковим претендентом і першим номером рейтингу Френком Санчесом за цей пояс.
Додамо, що український боксер надважкої ваги Олександр Захожий допомагає британцю готуватися до наступного двобою проти хорвата.
Раніше Мозес розповідав, що може побитися із Агітом Кабаєлом, якщо Усик звільнить пояс за версією WBC, що він у підсумку й зробив.