Український боксер допомагає Хрговичу готуватися до бою проти Алена

Непереможений український боксер Олександр Гриців (13-0, 9 КО) приєднався до табору хорватського надважковаговика Філіпа Хрговича (19–1, 14 КО).

Українець допомагає Хрговичу готуватися до поєдинку з британцем Девідом Алленом (25–8–2, 20 КО). Їх бій відбудеться 16 травня в межах вечора боксу "Давид проти Голіафа" від промоутера Френка Воррена на арені "Keepmoat Stadium" в англійському Донкастері.

33-річний хорват проведе третій поєдинок після поразки від Даніеля Дюбуа, якої він зазнав у червні 2024 року. Хргович у квітні 2025-го переміг Джозефа Джойса, здобувши титул WBO International. Через кілька місяців "Кам'яна людина" захистив пояс у поєдинку з Девідом Аделеє.

Аллен свій останній бій провів у лютому 2026 році, коли у першому раунді нокаутував француза Каріма Берреджема.

Нагадаємо, Гриців у квітні здобув ефектну перемогу над нігерійцем Оланреваджу Дуродолою.