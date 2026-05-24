Коппінджер: Усика позбавили ймовірного нокауту в 12-му раунді
Абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) позбавили можливості оформити повноцінний нокаут у бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО).
Таку думку висловив відомий американський експерт Майк Коппінджер.
Коппінджер висловив розчарування тим, як завершився поєдинок, наголосивши, що обидва бійці постраждали від дій рефері у 11-му раунді.
"Він заслуговував на шанс піти з рингу з піднятою головою, адже за очками він явно лідирував. А Усика позбавили ймовірного вирішального нокауту в 12-му раунді. Натомість після чудового поєдинку у боксі знову виникли зайві суперечки", – зазначив інсайдер.
Нагадаємо, що зірковий тренер Тедді Атлас також негативно висловився про роботу рефері у битві Олександра Усика проти Ріко Верховена.
Варто зазначити, що Усик у конкурентному поєдинку проти Верховена здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді. Упродовж бою незначною перевагою володів нідерландський кікбоксер, про що свідчить статистика ударів.
Після поєдинку в єгипетській Гізі на ринг вийшов тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл, який кинув виклик Олександру Усику.