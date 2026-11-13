Журналіст назвав орієнтовну дату та місце прощального бою Канело

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (64-3-2, 39 КО) уже має план щодо проведення свого прощального поєдинку.

Про це розповів Майк Коппінджер у програмі Inside The Ring.

Журналіст заявив, що мав розмову з менеджер мексиканця Річардом Шефером. Зірковий боксер хоче організувати "Last dance" у рідному місті.

"Канело родом із Гвадалахари. Зараз там будують новий стадіон, і вони розглядають можливість провести на ньому його прощальний бій. Вони навіть хочуть, щоб цей поєдинок став першою подією на новій арені. Орієнтовний період – із листопада 2029 року до березня 2030-го", – сказав Коппінджер,

Зазначимо, що напередодні Канело здолав Крістіана Мбіллі одноголосним рішенням суддів у поєдинку за пояс WBC. Вони зафіксували перемогу мексиканця з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.

Після цього Альварес назвав боксера, з яким хоче розділити ринг. Він прагне провести реванш із Теренсом Кроуфордом, якому програв восени 2025 року в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, що востаннє Альварес боксував у Гвадалахарі навесні 2023-го. Тоді він здолав Джона Райдера.