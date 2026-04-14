Відомий інсайдер здивував позицією Ф'юрі у рейтингу The Ring

Відомий інсайдер Майк Коппінджер відреагував на появу Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) в оновленому рейтингу найкращих боксерів гевівейту від авторитетного журналу The Ring.

Своєю думкою він поділився у соцмережі Х.

Журналіст зізнався, що поставив би "Циганського короля" на першу позицію, яку займає непереможений чемпіон світу за версією WBO Фабіо Вордлі.

"Я б поставив Тайсона Ф'юрі на перше місце рейтингу, але третя позиція – це найнижчий варіант, який ще можна обґрунтувати, тож розумію цей аргумент", – написав Коппінджер.

Нагадаємо, що у ніч із 11-го на 12-те квітня Тайсон за одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Арсланбека Махмудова. Ця зустріч стала першою для Ф'юрі після того, як він вчергове пішов на пенсію після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.

Нагадаємо, що після крайнього двобою Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа. Ф'юрі додав, що фінальне рішення щодо їхнього очного двобою буде за Ей Джеєм, який дуже спокійно відреагував на офіційний виклик "Циганського короля", запевнивши, що готовий побитися із ним хоч завтра.