Екссуперник Усика назвав боксера, який міг би перемогти українця

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) вважає, що Олександра Усика (24-0, 15 КО) міг би перемогти лише чемпіон IBF у важкій вазі Джей Опетая (28-0, 22 KO). Водночас він вважає, що бій не відбудеться, а Усик має завершити кар'єру.

Про це він сказав на своєму YouTube-каналі.

"Я вдячний богу, що в мене був шанс боксувати з Усиком. Що в нас був найбільш рівний бій. З ним та з Опетая були найкращі мої бої, де мені доводилось терпіти та проявляти свою мужність. Усик показав, що немає бійця, який міг би його перемогти в нашій ері. Я б хотів подивитися його бій проти Опетая. У хевівейті, думаю, Олександр розібрався б з ним, а ось в крузервейті навряд.

Усик має завершити кар'єру. В нього немає інших суперників, ніхто не зможе його перемогти, лише час. Він і заробив, і показав себе, як найкращий боксер нашої ери. Його ніхто не може перемогти. Це міг бути лише Опетая, який міг би з ним нарівні побоксувати, але цього бою, скоріше за все, не буде", – сказав Брієдіс.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.