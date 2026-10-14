Хргович назвав трьох потенційних суперників на наступний бій

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) оцінив потенційних суперників.

Його слова передає The Ring.

Очікується, що наступним суперником хорвата стане обов'язковий претендент на пояс IBF Френк Санчес. Водночас хорват не виключає, що плани можуть змінити

"За всю мою кар'єру я не пропускав багато ударів. Протягом усієї моєї аматорської кар'єри, моїх боїв у Світовій серії боксу чи перших 18 боїв як професіонал я не поступався. Лише в останніх кількох боях я справді отримав удари. Проти Девіда Аделеє, Ітауми та Даніеля Дюбуа я пропустив кілька важких ударів, але я не пробитий і близько не в такій ситуації, як той же Джо Джойс, який відомий тим, що отримує удари протягом усієї кар'єри.

Гадаю, я в іншій формі. Мені не подобається пропускати удари, але я ще далеко не зношений і повністю готовий виходити в ринг.

Зараз у мене є кілька варіантів: переможець реваншу між Дюбуа та Фабіо Вордлі, Агіт Кабаєл або, можливо, мій обов'язковий претендент. Ми все ще не знаємо, у який бік повернеться ситуація, але є кілька гарних варіантів, тож у підсумку побачимо", – сказав Хргович.