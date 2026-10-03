IBF визначила дедлайн для обов’язкового захисту титулу Хрговича

Чемпіона світу в надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) не отримував від Міжнародної боксерської федерації (IBF) зобов'язання провести обов'язковий захист титулу проти кубинця Френка Санчеса (26-1, 19 КО).

Журналіст Даршан Десаї повідомив, що в IBF йому назвали 1 березня 2027 року кінцевою датою для проведення цього поєдинку. За правилами організації, офіційний наказ про обов'язковий захист зазвичай надсилають приблизно за 60 днів до встановленого дедлайну.

Таким чином, після перемоги над Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО) наприкінці серпня Хргович отримав близько шести місяців для організації та проведення бою із Санчесом. Очікується, що офіційний наказ IBF буде виданий 31 грудня 2026 року.

Теоретично, до 1 березня хорват теоретично може провести добровільний захист титулу.

Раніше Санчес погодився поступитися правом на бій за вакантний пояс Ітаумі. Кубинець пішов на це в обмін на компенсацію та гарантію поєдинку з переможцем бою між Ітаумою та Хрговичем.

Нагадаємо, Філіп нокаутував Мозеса у 9-му раунді до такого стану, що "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію.