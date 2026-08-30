Повалення "Нового Майка Тайсона": як Хргович створив сенсацію у вибуховому бою проти Ітауми

Філіп Хргович (21-1, 16 КО) став автором однієї з головних сенсацій у сучасну епоху гевівейту, нокаутувавши Мозеса Ітауму (14-1, 12 КО), якого вважали фаворитом протистояння у Лондоні.

Хорватський супертяж відправив у нокаут у дев'ятому раунді, коли кут британця викинув білий рушник. Поки Хргович роздавав коментарі та насолоджувався здобутим поясом чемпіона світу за версією IBF, "Нового Майка Тайсона" вивозили з рингу на ношах.

На момент зупинки двобою Філіп повністю програвав за записками суддів, тому закінчив зустріч єдиним переможним для себе варіантом.

Хорват завдав Мозесу, який ще не боксував довше 6-го раунду, дебютної поразки на профі-рингу.

Ітаума – Хргович: відеоогляд бою від MEGOGO

Після протистояння Хргович заявив, що прагне об'єднати титули, побившись проти чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабаєла або власника титулу WBO Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, в андеркарді вечора боксу відбулося довгоочікуване повернення Дениса Берінчика у ринг. Український боксер поступився британцю Сему Ноуксу за одноголосним рішенням суддів та не здобув титул WBO International у легкій вазі.